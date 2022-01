’We werden verdacht van spionage’

Indrukwekkend

„Onze twee rondreizen van vijf weken door Amerika met een camper. Van de west- naar de oostkust en via het zuiden weer naar New York. Onvergetelijk.”

Drama

„In Hongarije hield de politie ons aan wegens het filmen van een stoomlocomotief. De agent riep een aantal keren ’Washington’ en pakte de camera af. Mijn man kon met handen en voeten en tjoektjoek roepend duidelijk maken dat treinen filmen zijn hobby is. In Algerije waar we drie jaar woonden, fotografeerden we een bijzondere plant in een greppel. De volgende dag werd mijn man opgehaald, verdacht van spionage. Hij moest met de politiecommissaris naar de plek waar hij de foto had genomen. Onder die plant lag een oud paaltje waarop een plaatsnaam in Marokko (Oujda) stond. In die tijd was er een conflict tussen beide landen. Gelukkig kon mijn man de commissaris ervan overtuigen dat het om de plant ging.”

Spannend

„In de Pyreneeën reden we met de caravan over een bergweg die steeds smaller werd. Bleken we oosterlengte in plaats van westerlengte op de TomTom te hebben ingevoerd... Bij een inhammetje hebben we de caravan losgekoppeld en zijn we omgedraaid. Tijdens een tripje in de Sahara met een gids in onze auto kwamen we vast te zitten in het zand naast de piste. Uitgraven lukte niet, dus we lieten de banden voor de helft leeglopen en legden de automatten ervoor. Toen waren we er zo uit, maar we moesten in het donker terug en in de Sahara is het écht donker.”

Altijd mee

„Boekjes om te noteren wat we zien en beleven. Voorwerpen met Delfts blauwe afbeeldingen: schortje, placemats, handdoeken, theedoeken... Altijd handig om mensen te bedanken als je ergens wordt geholpen. Vaak willen ze dan geen geld aannemen.”

Pech

„Voor ons gouden huwelijk gingen we naar de Mimosafeesten in Zuid-Frankrijk. Het sneeuwde daar, wat in 23 jaar niet was voorgekomen. De motor van onze auto begaf het door een verstopte radiateur en de ANWB regelde een splinternieuwe Peugeot. In Kroatië ging de turbo kapot en een nieuw onderdeel kon pas een week later worden geleverd. Bij de garage hebben ze de hele middag met twee man een ring gezocht die moest passen. Uiteindelijk vonden ze die. De hele reparatie kostte maar tachtig euro! De turbo heeft nog jaren goed gewerkt.”