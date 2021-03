De laatste trends op het gebied van verlichting in huis

Voor 2021 staat onder meer de opvallende lampenkamp op het verlanglijstje. Bijvoorbeeld met bloemenprint – haal oma’s spullen maar van zolder – of van velours. Metalen zijn ook geliefd, messing en zacht goud, maar ook brons, vaak in combinatie met gekleurd glas of rookglas. De kleuren zijn donkergroen, donkerblauw, terra en oker.

Hanglamp

Wie denkt dat een hanglamp alleen boven de eettafel kan, heeft het mis. Je vindt ze steeds vaker zomaar in een hoek van de kamer terug, vaak met een bijzonder object eronder. Meerdere hanglampen bij elkaar geeft ook een speciaal effect.

Schakelaars en moeilijk te vinden knopjes op de grond of aan de wand gaan verdwijnen. Domotica rukken op, denk aan Hue van Philips. Lampen worden via wifi verbonden met de Hue-bridge en via de app kunnen lampen, inclusief timers, worden bediend.

Er is meer nieuws onder de zon. We kennen allemaal de buitenlampen op zonne-energie. Ontwerpster Marjan van Aubel introduceert nu een zonnecellamp voor binnen. Haar Sunne is langwerpig; de armatuur bestaat uit een gebogen strip aluminium. Met twee dunne kabels kan de lamp voor het raam worden opgehangen. Aan de raamkant is de lamp voorzien van zonnecellen die samen met energieonderzoeksinstituut ECN.TNO zijn ontwikkeld. De lamp laadt overdag het zonlicht in een geïntegreerde batterij op, waarna veertien uur licht voorradig is.

Webbing

Even van het futurisme terugschakelen naar het verleden: webbing! Gevlochten riet met ’gaatjes’ en iedereen die de jaren 70 heeft meegemaakt, ziet het voor zich. Webbing is een retro materiaal, niet alleen qua decoratie, maar ook qua gebruik in lampen een trend van dit jaar.

In het verlengde hiervan zien we bamboe- en rotanlampen, met een natuurlijke maar ook exotische uitstraling. Ook leuk als het licht uit is en het past net zo goed in een landelijk interieur als in een strak, industrieel huis.

Wat zet/hang je waar neer? Er zijn drie soorten verlichting: basis, functie en sfeer. Basis verspreidt zich door de hele kamer, denk aan een plafonnière. Functieverlichting is een leeslamp of een spotje op je verzameling of plant. Sfeerverlichting brengt donkere hoekjes tot leven. Samen zorgen de drie voor een compleet lichtspel.