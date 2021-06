Kookboek getest: Recept voor de ultieme hamburger

Hamburgers, nooit begrepen waarom dat toch zo populair is. In mijn jeugd was een hamburger nog een eenvoudige snelle hap van de kraam op de wekelijkse markt waarop mijn moeder ons af en toe een keertje trakteerde. Een ouderwetse pistolet met een platte schijf gehakt vlees, gebakken ui en een stevige klad ketchup.

De ketchup hing even later tot aan onze ellebogen en na een uurtje had ik meestal al spijt van de baksteen die de rest van de dag op mijn maag lag. Zelfs de komst van de zogenaamde gourmetburger kon mij niet overtuigen van zijn culinaire kwaliteiten. Een hele uitdaging dus voor Julius Jaspers om mij met Het ultieme hamburgerboek warm te maken voor de populairste snelle hap ter wereld.

1.542.240 variaties

Het boek bevat voorbeelden voor 52 uitgewerkte hamburgers, maar biedt zo maar even 1.542.240 verschillende mogelijkheden als je de recepten voor de 18 buns, 51 patties, 40 toppings en 42 sauzen onderling combineert. Keuze te over om je eigen gepersonaliseerde hamburger samen te stellen. En dan haal ik het in mijn hoofd om die bao ook even snel zelf te maken. Gelukkig ontdek ik net op tijd dat het een recept is voor een luttele 50 buns. Delen door vijf die handel, of ik kan meteen de hele buurt uitnodigen voor een hamburgerparty in de tuin.

Het kan dat het verkleinen van de hoeveelheden aan de basis ligt van de totale mislukking van het gestoomde broodje, maar meer waarschijnlijk is dat mijn onkunde ervoor zorgde dat die dingen gestoomd niet te vreten zijn. Enkele minuten onder de grill in de oven maken de kleffe buns gelukkig wel eetbaar en lekker krokant.

Krijg ik ooit nog eens zin in een burger, dan koop ik de buns voortaan toch kant-en-klaar. En wat de vulling van deze thai fishburger betreft? Ik heb hem zowaar met veel smaak en sweet chili mayonaise tot aan mijn ellebogen naar binnen gewerkt. Een zeer geslaagde mix van patty, toppings en sauzen. Maar een echte burgerfan ga ik zelfs van dit boek niet worden.

Bao broodje

Ingrediënten (voor 50 bao’s)

- 14 g droge gist

- 360 ml water, op kamertemperatuur

-550 g bloem

- 6 el suiker

- 3 el melkpoeder

- 3 el zout

- 1/2 tl bakpoeder

- 1/2 tl bakzout

- 80 g reuzel, op kamertemperatuur

Instructies

Meng gist met water met de deeghaak in de keukenmachine. Voeg bloem, suiker, melkpoeder, zout, bakpoeder en reuzel toe en meng 10 minuten op de laagste stand tot een deegbal. Leg de deegbal in een met olie ingewreven mengkom, dek af met een theedoek en laat in 1,5 uur op een warme plek in volume verdubbelen.

Verdeel de deegbal in 2 porties, en die elk weer in 5 porties (je hebt nu 10 delen deeg). Rol elk deel deeg tot een rol. Snijd elke rol weer in 5 delen (je hebt nu 50 x formaat pingpongbal). Rol elk stukje deeg nu tot een bao (bal) en leg de bao’s op een plaat. Dek de plaat af en laat weer een uur rijzen op een warme plek. Stoom de bao’s in 10 minuten gaar in een stoompan en laat afkoelen. Je kunt de bao’s makkelijk in enkele minuten weer warm stomen.

NB Een onderleggertje van bakpapier onder elke bao helpt tegen plakken aan de bodem na het stomen. Bao’s zijn ideaal om in te vriezen!

Vis - Thais

Ingrediënten

- 500 g witte visfilet, in stukken

- 100 g kippendijenfilet, in kleine stukjes

- 1 el rode currypasta

- 30 ml nam pla

- 10 g suiker

- 100 g kousenband of haricots verts, in kleine stukjes

- zonnebloemolie

Instructies

Vis en kip met rode currypasta, nam pla en suiker tot puree malen in de keukenmachine met het stalen mes. Doe over in een kom. Kousenband of haricots verts in enkele minuten beetgaar blancheren in gezouten water, koud spoelen en met de hand mengen met het visdeeg. Visdeeg met natte handen in ballen vormen, en daarna als patties platdrukken.

Bak in een koekenpan met ruim olie (op 180 °C) en laat de patties uitlekken op keukenpapier.

Komkommer - zoetzuur

Ingrediënten

- 1 komkommer, in de lengte gehalveerd en ontzaad

- 200 ml droge witte wijn

- 70 ml natuurazijn

- 10 stuks korianderzaad

- 2 kruidnagels

- 2 peulen kardemom

- 10 g ahornsiroop

- 1/2 rode Spaanse peper, in stukken

- 1/2 bosui, in 3 stukjes

- 1/2 limoen, het sap

- 3 takjes dille

- 1 citroen, in wedges

- zout

Instructies

Snijd de komkommer in bâtonnets (dikke lucifers), bestrooi met zout en laat 15 minuten uitlekken. Breng de witte wijn aan de kook en laat iets indampen. Voeg azijn toe, breng weer aan de kook, voeg specerijen toe en breng op smaak met ahornsiroop. Voeg Spaanse peper, bosui, limoensap en dille toe en haal van het vuur. Spoel het zout van de komkommer, laat goed uitlekken, dep droog en zet onder de warme marinade. Laat 5 minuten staan en breng op smaak met zout. Serveer met citroen voor extra frisheid.

Sweet chili mayonaise

Ingrediënten

- 300 g mayonaise

- 50 g sweet chilisaus

- 20 g sriracha-chilisaus