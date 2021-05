Dit is waarom je je kat om de twee weken zou moeten wegen

Bij veel ziektes van onze huisdieren zoals nierlijden, hartkwalen, hormoonafwijkingen en tumoren vallen dieren af. Vaak eten ze nog wel maar kunnen deze dieren wat er verbruikt of verloren gaat aan energie en bouwstoffen, niet meer aanvullen met eten.

De voedingsstoffen worden niet opgenomen, maar bijvoorbeeld met de urine uitgeplast, bij tumoren gaat heel veel energie en bouwstoffen naar de tumor en niet naar de rest van het lichaam.

Een dier dat structureel afvalt, of het nu eet of niet, is aan het verhongeren en zal zijn eigen spieren en organen verteren totdat de vitale organen er achtereenvolgens mee stoppen (multiple organ failure).

Om deze reden is het heel belangrijk om je dieren regelmatig te wegen en het gewicht bij te houden. Een hond van 5 kg die 0,5 kg afvalt is hiermee 10% van zijn of haar lichaamsgewicht verloren. Tien procent afvallen zou voor mij zo’n 8,5 kg zijn, als zo’n gewichtsverlies niet de bedoeling was dan is dit reden tot zorg en moet je langs de dierenarts.

Zolang een dier nog eet, denken wij dat het niet verhongert, maar helaas kunnen dieren dan nog steeds verhongeren. Een dier dat niet eet of bijvoorbeeld geen eten krijgt vinden wij al snel zielig en zullen wij verwaarlozing of mishandeling noemen, maar als er wel gegeten wordt en het dier valt af, dan is dit voor het dier niet anders.

Interen op het eigen lichaam vind ik ernstig ongerief, als dit tij niet te keren valt, is het reden om een dier in te slapen en een lijdensweg te besparen, ook al eet het het dier dus nog wel.

Een digitale weegschaal voor mensen met één getal achter komma werkt ideaal voor konijnen, katten en kleine honden. Ga er een keer per twee weken maar even op staan; eerst zonder je huisdier en daarna met je huisdier in je armen. Naast dat je dan een vinger op de pols houdt wat betreft het gewicht van je huisdier, houd je ook je eigen gewicht in de gaten!

Grote honden kun je regelmatig wegen bij je dierenarts of in de dierenwinkel. Weeg je huisdier wel altijd op dezelfde weegschaal, ze hebben namelijk vaak een kleine afwijking. Als je huisdier onbedoeld 10% van zijn of haar lichaamsgewicht verliest, zeker als dit binnen enkele weken gebeurt, dan is het verstandig hem of haar even goed te laten onderzoeken door je dierenarts.

