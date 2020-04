Geen bruiloft maar deurdrempel

Wie: Mariska Cator (50)

Deed: onder meer school-, bruiloftfotografie en new born shoots.

Doet nu: Doortraits, shoots met mensen staande in hun (voor-, achter,- stal-, verzin het maar-) deur.

„Ik had na 3 weken wel in de gaten dat dit voorlopig nog niet voorbij zou zijn. Stilzitten kan en wil ik niet en helemaal afhankelijk zijn vind ik ook niet prettig. Ik heb wel een voorschot bij de gemeente aangevraagd, maar dat haalt het natuurlijk niet bij mijn omzet die ik nu misloop.”

Mariska in actie.

Veilig

„’s Nachts lag ik wakker: wat kon ik doen? Hoe kon ik mensen veilig op de foto zetten? Ik kan niet bij mensen naar binnen, dat is zowel voor mezelf als voor de klant een te groot risico. Het moest dus buiten, maar met een groep in het openbaar is niet toegestaan. In het strand en de duinen waar ik shoots deed, was dus geen optie. In de tuin dan? In een besloten Facebook-groep met collega’s broedde ik verder op een oplossing. Zo ontstond het idee om in de deuropening te laten poseren. Je kunt de mensen laten staan, zitten, om een hoekje laten kijken... Eigenlijk kun je op zo’n klein stukje grond best veel!”

Spiderman

„De prijs houd ik met €25 laag, zodat het voor iedereen toegankelijk is. De deursessies zijn voor mij stuk voor stuk bijzonder. Ik komt bij zoveel verschillende deuren: van mooie oude monumentenpanden tot gallerijtjes op de flat. Vanmorgen was ik bij een jarig jongetje dat een korte broek aan had. Hij vertelde mij dat hij liever zijn Spidermanpak droeg dat hij voor zijn verjaardag had gekregen, maar dat mocht niet van mama. Die heb ik hem na een paar 'nette' foto's natuurlijk wel aan laten trekken!”

Positief

„Natuurlijk mis ik mijn oorspronkelijke werk. Financieel red ik het met deze omslag van mijn bedrijf niet, maar met de aanvulling van de gemeente kom ik er. Mijn grootste angst is dat het veel langer gaat duren. Dan heb ik iedereen wel aan de deur gehad, haha! Maar wie weet verzin ik wat weer leuks. Ik hoop dat er snel een medicijn wordt gevonden, zodat iedereen weer aan het werk kan. De ondernemers hebben het heel zwaar. Maar ik blijf positief! Alles komt goed!”

www.catorfotografie.nl

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar [email protected] en wie weet komt u ook in de rubriek De Omdenkers!