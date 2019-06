Deze autoband kan niet lek

Later dit jaar beginnen Michelin en General Motors aan een test met een nieuw soort band. Deze heeft geen lucht meer in zich en kan daarom niet meer lek gereden worden. Dat is volgens de fabrikant niet het enige voordeel, want het milieu gaat er ook op vooruit met de nieuwe UPTIS (Unique Puncture-proof Tire System), zoals Michelin de band noemt.

De winst voor het milieu zit hem in vooral in het feit dat de luchtloze band langer meegaat. Dit komt natuurlijk doordat hij niet meer lek kan, maar ook onregelmatige slijtage en vroegtijdige vervanging door een verkeerde luchtdruk binnen normale banden is ook verleden tijd. Michelin gokt dat er jaarlijks 20% aan banden bespaard kan worden. Dat komt neer op ongeveer 200 miljoen ton aan afgedankt rubber.

Dit soort band is niet helemaal nieuw. Er zijn al vaker fabrikanten geweest die hetzelfde principe toonden, maar deze hebben het tot nu toe niet gehaald tot de openbare verkoop. Dit doordat er toch teveel gebreken aan de banden bleken te zitten. Michelin en General Motors geven zichzelf nog tot 2024 om alle gebreken van de band weg te werken. Pas na die vijf jaar moet de band op de markt verschijnen.

