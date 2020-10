Deze Nederlandse hotels staan in de top-25 van Europa

Dit blijkt uit de jaarlijkse Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards, die dit jaar zijn 33ste editie beleeft.

Opvallend is dat die negen tot beste hotels van Noord-Europa gekozen hotels alle in Amsterdam liggen. Op nummer 25 vinden we hotel Okura (tip: sushi aldaar!), op 24 het Andaz hotel Amsterdam, op plaats 22 het Pullitzer hotel, op nummer 15 NH Amsterdam Barbizon Palace, op plek 11 Sofitel The Grand Amsterdam, op 7 het Conservatorium Hotel (tip: de spa!) en op nummer 6 NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky.

In de top 5 vinden we ook maar liefst twee Nederlandse hotels: op plaats 4 Kimpton De Witt Hotel en op nummer 3 The Dylan.

Het beste hotel van Europa? Dat is Skt. Petri in het Deense Kopenhagen.

De stemmen leverden nog meer interessante inkijkjes in de hotelwereld op: het beste hotel ter wereld vinden we in het Zwitserse Zurich, namelijk Baur au Lac. De beste stad om te bezoeken is Kyoto, Japan. Tot het beste land is Italië verkozen, het beste eiland ter wereld is Cape Breton Island in Canada. Voor de beste spa-beleving moeten we naar de Himalaya: het Ananda.

Onze bucket list is weer aangevuld. Nu maar hopen dat we snel weer mogen!