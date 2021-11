Dagrecept: Japanse noedels met zalm en garnalen

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Bami is altijd een favoriet geweest en ik weet nog hoe in mijn puberjaren plots instant-noedels op de markt kwamen. In die zakjes zaten poeder en kruidenolie die je moest toevoegen. Noedels an sich zijn al jaren een vertrouwd onderdeel in onze keuken, maar Japanse soba-noedels vind ik toch wel een van de lekkerdere soorten.