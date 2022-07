Freek Vonk ontmoet een wilde kat van heel dichtbij: ’De caracal loopt op me af, nieuwsgierig, alert’

Namibië, in het zuiden van het Afrikaanse continent, is een land vol katachtigen. Grote, zoals leeuwen en luipaarden en kleine zoals Afrikaanse wilde katten en zwartvoetkatten. Dan zijn er nog de mediumgrote soorten zoals caracals.

Een paar jaar geleden zag ik in de Kalahariwoestijn een caracal in het wild. Ik zat muisstil in de auto. Honderd meter voor me besloop het dier een groepje badderende vogels bij een waterpoel. Een geweldig gezicht, zo geconcentreerd als de jager de afstand tot zijn prooi verkleinde.

Tegen de tijd dat de vogels hem in de gaten hadden, was het al te laat. Sluipende caracals zijn vrijwel onhoorbaar door de stugge, korte haren op hun voetkussentjes. Bovendien springen ze vanuit stand zó drie meter de lucht in. Een wegvliegende vogel kan in de lucht alsnog door een poot met kromme, scherpe kattennagels worden geslagen.

Vandaag ontmoet ik weer een caracal, maar dan van heel dichtbij. In het opvangcentrum waar ik op bezoek ben, worden dieren gebracht die van stropers zijn gered, in beslag zijn genomen of gewond en ziek zijn. Sommige patiënten blijven er wonen omdat ze niet meer in het wild zouden overleven. Andere worden in het opvangcentrum geboren.

De caracal die ik te eten mag geven, valt in de laatste categorie, maar hij is allesbehalve tam, wordt me verteld. Caracals mogen eruitzien als een formaatje aaibare kat, maar het blijven natuurlijk wilde dieren. De caracal loopt op me af, nieuwsgierig, alert. Wat een prachtige dieren zijn het toch, met die zandkleurige camouflagevacht en lange oorpluimen. Hij is niet in mij geïnteresseerd, wel in het stuk vlees in mijn hand. Ik draag een lange stok en aan het einde daarvan prik ik het vlees. Ik steek de stok hoog de lucht in... het vlees is bijna meteen weg. Ik zie nog net hoe de spieren van de caracal onder zijn huid bewegen terwijl hij springt alsof-ie goud op de Olympische Spelen wil winnen. Check: zeker drie meter hoog. Ongelofelijk snel ook. De caracal racet weg om op een rustig plekje te eten.

In het wild doen caracals hun meeste jachtpogingen in de schemer en ’s nachts. Als de kans bestaat dat ze hun maaltijd aan een grotere vleeseter kwijtraken, hijsen ze de prooi een boom in. Een prestatie als je bedenkt dat caracals antilopen kunnen vangen die ruim twee keer zo groot zijn als zijzelf! Er schijnt zelfs een observatie te zijn van een caracal die een rustende struisvogel besprong.

Ik vond het altijd een bizar idee, caracals die drie meter hoog springen, maar ik heb het nu met eigen ogen gezien. Gelukkig komen ook zij altijd op hun pootjes terecht!