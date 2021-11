Behangproblemen

De oudste dochter van een vriendin van ons wilde graag een nieuwe kamer. Ze is twaalf. Of wij wilden helpen? Uiteraard.

Eerst moest het oude behang eraf. Mijn meissie en de vriendin zouden dat voor hun rekening nemen. Ervaring heeft me geleerd dat er vragen van de dames zouden komen. Het is een oud huis, oud behang en wie weet hoeveel lagen erop zaten... Ik zorgde dat ik mijn handen vrij had om bij te springen.

Uitzichtloos

Mijn meissie en de vriendin gingen aan de slag. Het behang werd nat gemaakt om het met plamuurmessen af te steken. Helaas bleek dat een uitzichtloze exercitie.

Ik eropuit om een behang-afstoommachine te halen bij een vriend, een half uur verderop. Even een bakkie, een beetje bijpraten en voor ik het wist, was ik drie uur verder. Nou ja, dat behang kon morgen ook nog.

Zuchtend liepen we de volgende morgen naar onze vriendin. Nergens voor nodig, want zij is niet voor één gat te vangen. Na mijn vertrek had ze gaatjes in het behang gemaakt en de hele muur met een plantenspuit goed nat gemaakt. Een paar uur later kwam het behang er supermakkelijk vanaf.

Wanden volledig bedekken begon in de zestiende eeuw. Toen gebruikte men zijde. Om de Franse zijde-industrie te beschermen, werd snel naar papier overgeschakeld. In Nederland werd de eerste behangfabriek in 1777 opgericht. Vijf van deze behangsels zijn te bezichtigen in het Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam.

Lijmlaag

Om behang te verwijderen, moet je bij de lijmlaag tussen het behang en de muur komen. Behanglijm heeft namelijk de eigenschap dat het weer vloeibaar wordt als er water bij komt, waardoor je het van de muur kunt halen.

Test daarom altijd met welk soort behang je te maken hebt. Dat doe je door water met een spons of plantenspuit aan te brengen. Als het erin trekt, heb je mazzel en is het behang zo verwijderd.

Indien het behang van een zogenoemde vinyllaag is voorzien, zal het water er niet intrekken want die vinyllaag zorgt ervoor dat het behang afneembaar is. Handig voor vieze vingers maar niet om te verwijderen. Het water zal er niet intrekken.

Nu moet je checken of het splijtbaar vinylbehang is. Trek boven een puntje los. Komt de bovenste laag eraf en blijft er een papierlaag zitten, dan heb je te maken met splijtbaar vinylbehang en kun je na het splijten de papieren laag nat maken en verwijderen. Is het vinylbehang niet splijtbaar, dan prik je met een behangperforator gaatjes om het water bij de lijmlaag te brengen.

Je kunt een stoommachine gebruiken, maar warm water met een beetje afwasmiddel doet wonderen.

Gebruik een plamuurmes voor de restjes; voorzichtig, anders moet je de muur daarna repareren!