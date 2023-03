Dagrecept: toast met bonen, boerenkool en tomaat

Door Reza Bakhtali

We zijn met zijn allen gek op guacamole, gemaakt van avocado’s. Die worden echter voor een groot deel uit verre oorden gehaald en hebben relatief veel water nodig. Je kunt voor een lekkere spread op brood ook bonen gebruiken: die zijn een stuk goedkoper en worden bovendien in eigen land geteeld. In dit gezonde lunchgerecht van Jo Pratt uit het boek De Flexitariër spelen witte bonen en boerenkool de hoofdrol.