Klustip: zo voorkom je een bevroren waterleiding

Ik was voor werk een week weg, mijn meissie had het rijk alleen met de kleine man. Het was februari, het vroor en door de ijzige wind voelde het nog kouder aan. Op de ijsbaan in het dorp kon zelfs worden geschaatst. Op een avond wilde ze de kleine man in bad doen, maar er kwam geen water uit de kraan. Ze probeerde de kraan van de wastafel. Ook niks.

Haar kennende sloeg een lichte paniek toe. Ze ging naar beneden om de kranen te proberen. Hier kwam wel gewoon water uit; een grote opluchting, kan ik me voorstellen. Wij hebben beneden een douche, probleem opgelost: kleine man kon toch badderen.

Oplossing

Maar mijn meissie is geen type dat zich zomaar bij zoiets neerlegt, er moest en zou een oorzaak en een oplossing worden gevonden. Normaal zou ze mij bellen, maar ik was niet bereikbaar. Ook de handige buurman bleek niet thuis, maar zij bleef scherp en belde de vorige eigenaar.

Hij meldde dat het waarschijnlijk kwam omdat de leiding was bevroren. Hij had een stukje van de voorgevel waar een stuk waterleiding liep, niet geïsoleerd. Waarschijnlijk stond de wind daar nu precies op.

Prop er wat oude kleren omheen en zet de cv waar de leiding vlakbij scheen te lopen, even extra hoog en hij zou wel weer ontdooien. Inderdaad, maar dat is natuurlijk geen blijvende oplossing. Bij thuiskomst heb ik een stuk minerale wol tussen de gevel en de binnenmuur geplaatst en toen was het euvel verholpen. Maar dit was een uitzonderlijke situatie.

Tijdens het bouwen van een huis wordt namelijk al rekening met vorst gehouden. De regels staan duidelijk omschreven in het bouwbesluit. Hierin staat waaraan je isolatie moet voldoen en dat aan- en afvoerleidingen onder de vorstgrens moeten worden aangelegd. Het advies is 80 centimeter, maar minimaal 60 cm onder het maaiveld. Op deze diepte komen ze dan ook de woning binnen.

Kruipruimte

In extreme vorstperiodes kan de grond buiten tot wel 15 cm diep bevriezen. Als jouw huis van een kruipruimte is voorzien, dan zouden leidingen in theorie niet kunnen bevriezen. Maar vaak zijn kruipruimtes geventileerd en tegenwoordig worden vloeren geïsoleerd, dus warmte vanuit het huis gaat niet (verloren) richting deze ruimte.

Als een waterleiding dan toch te dicht langs de muur weer omhoog of in de buurt van de ventilatie loopt, dan zou ik deze bij wijze van voorzorg voorzien van de nodige buisisolatie.

Ook schuurtjes en bergingen hebben soms waterleidingen en -afvoeren. Daar zou je ook buisisolatie kunnen aanbrengen. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, kies dan voor thermisch lint oftewel verwarmingslint. Dit is lint dat je om de waterleiding of -afvoer wikkelt, voorzien van een thermostaat en een stekker. Dreigt de leiding te bevriezen, dan schakelt de thermostaat het lint aan dat de leiding verwarmt.

