Recept: camping-noedels met kip

Nodig voor 4 personen

300 g kipfilet, 1 pak eiermie, 1 paprika, 1 courgette, 150 g champignons, olijfolie, 12 el ketjap manis, 1 teen knoflook, stukje gember, peper en zout.

Bereiding:

Doe 12 eetlepels ketjap in een bakje, pers de knoflook, snijd de gember fijn en voeg ook toe aan het bakje. Snijd de kip in kleine stukjes en voeg die toe aan de marinade in het bakje. Laat een halfuurtje staan en kook de mie volgens de instructies op de verpakking. Snijd de courgette, paprika en champignons in stukjes. Verhit olie in een pan en bak de kip bruin. Voeg daarna de groenten toe en roerbak vier minuten mee. Tot slot voeg je de mie toe. Hussel alles lekker door elkaar en voeg nog wat ketjap, zout en peper toe naar smaak.