Dit zijn (volgens ons) de heldenauto’s van het jaar 2020

De Dallara en BMW M2 leiden hier het deelnemersveld. Op de tweede rij de Porsche 911 Turbo S en de McLaren 620R. De donkere auto op de derde rij is de Cupra Formentor, een relatief normale SUV. Ⓒ Jerome Wassenaar

In gesprekken over auto’s gaat het steevast over pk’s en snelheid en hoe sportief zo’n auto wel niet is. Eens per jaar zoeken we dat echt uit tijdens de Autovisie Supertest. Dan gaan we op zoek naar de Beste Stuurmansauto en testen we heel gewone en zeer speciale auto’s.