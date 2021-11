Spijt: ’Had ik maar naar mijn broer geluisterd’

Binnenland

Vrouw in kritieke toestand in woning Zevenaar, later overleden: man (21) opgepakt

Een 21-jarige vrouw uit Zevenaar is afgelopen week in slechte toestand aangetroffen in een woning aan het Vestersbos. Ze werd snel naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed. De politie heeft een eveneens 21-jarige verdachte opgepakt omdat er ’mogelijk sprake is van een misdrijf’.