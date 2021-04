Je mooi aankleden (zelfs als je de hele dag thuis bent): dit is waarom het goed voor je is

Het dragen van een mooie (of nieuwe) outfit maakt je gelukkiger, stelt psychologe Audrey Tang op de website van The Huffington Post.

Als we ons leuk aankleden, nemen we onbewust een betere houding aan. We gaan wat meer rechtop zitten en lopen en dat is weer van positieve invloed op hoe we ons voelen. „Dat komt doordat we onze hersenen kennis laten maken met iets nieuws; ons brein wordt daar blij van.”

Lachen

Wie toch liever zijn oude kloffie aantrekt, kan ook op andere simpele manieren de dag positief starten. Een bewezen truc voor een positieve vibe is (glim)lachen.

Lachen ontspant. Zelfs geforceerd lachen heeft een positief effect. Vooral onder ouderen verbetert het de algehele stemming en slaap. Ook kan lachen pijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door reuma of artrose, verminderen.