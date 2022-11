Woonvraag: hoe zorg ik dat de woonkamer geen speelgoedwinkel wordt?

Om te voorkomen dat er in elke hoek van de kamer speelgoed ligt, is het goed om allereerst het aanbod te ordenen. Kijk waarmee vaak en graag mee wordt gespeeld, de rest kan (voorlopig) uit de woonkamer worden verbannen. Doe dit en naar zolder of rommelkamer het liefst samen met de kids; zo leren ze direct op te ruimen en te kiezen.

Handig is om één (gedeelte van een) kast hiervoor in te ruimen, zodat het ook uit het zicht geordend is. Is de hoeveelheid erg groot? Denk dan kritisch of dat nodig is; er zijn genoeg kinderen die het met minder moeten doen en blij zijn met afgedankt of overbodig speelgoed van anderen. Stichting Het Vergeten Kind maakt zich hier bijvoorbeeld hard voor.

Vervolgens is het advies om het geselecteerde speelgoed op één plek in de woonkamer te bewaren, ook dit zorgt weer voor overzicht. Kies daarvoor opbergmanieren die in het interieur passen: mooie manden bijvoorbeeld, die dan wel in een kast worden gezet, anders kijk je alsnog op het speelgoed. Er is een keur aan stilistisch verantwoorde en lage ladekasten, met een paar kussens erop dienen ze ook gelijk leuk als zitplek.

Bekijk ook: Dit zijn de nieuwste trends op het gebied van houten vloeren

Ook handig: kleurrijke speelkleden met een touwsysteem, waardoor je alles in een handomdraai samengrijpt en kunt opbergen.