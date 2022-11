Tips van Zamarra om wollen kleding te wassen

1. Wol hoeft veel minder vaak gewassen te worden dan synthetische of plantaardige vezels omdat het lanoline bevat. Lanoline is een natuurlijk vet. Als het in contact komt met vocht, treedt een natuurlijk zeepproces op waardoor wol zichzelf schoon houdt.

2. Merinowol kan zelfs meerdere dagen worden gedragen zonder dat het gaat ruiken. Dit komt door het ruwe, negatief geladen oppervlak van merinowolvezels. Bacteriën die voor luchtjes zorgen, gedijen vooral goed op gladde, positief geladen oppervlakken, zoals synthetische vezels.

3. Wilt u wol toch wassen, doe dit dan bij voorkeur op de hand in een lauw sopje met een speciaal wolwasmiddel. Wol krimpt door wrijving en temperatuurverschillen. Wrijf en wring dus niet te hard en spoel het kledingstuk uit in water van dezelfde temperatuur als het waswater.

4. Knijp na het wassen het water voorzichtig uit het kledingstuk. Droogrollen in een grote badhanddoek mag ook.

5. Trek het kledingstuk voorzichtig in vorm en laat het liggend drogen. Niet naast een verwarming of in de volle zon, om krimp en verkleuring te voorkomen.

