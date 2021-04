Lezersreacties: ’Iedereen moet zelf weten of hij of zij ingeënt wil worden’

In heel Nederland vinden deze maand verschillende pilots plaats waarbij mensen aan culturele activiteiten en evenementen kunnen meedoen, mits er bij binnenkomst een negatieve corona-uitslag kan worden getoond.

Een hoop lezers hebben er wel zin in, maar zijn kritisch. Erop uitgaan klinkt volgens hen leuk, maar niet als je eerst een coronatest moet afnemen.

Henk van Zanten vindt bijvoorbeeld dat er op deze manier een tweedeling in de samenleving ontstaat. Ook G. Van Driezum denkt dat: „Een eenmalige pilot vinden wij geen probleem, als het maar niet de standaard wordt. Iedereen moet zelf weten of hij of zij al dan niet ingeënt wil worden. Wij hopen maar dat er géén discriminatie komt!”

Jenny van Klei is een van de weinige lezers die schrijft mee te doen aan een pilot. Voorheen ging zij maar liefst twee keer per week naar de dierentuin. Zij stond dan ook vooraan toen de kaarten weer in de verkoop gingen. Maar: „Ik denk dat het ook veilig is om zonder test naar de dierentuin te gaan. Ik hoop dat alle dierenparken snel zonder een corona-uitslag zijn te bezoeken.”

Geen nut

Waarom zou je een grote groep mensen lastigvallen met maatregelen, mondkapjes, vaccinaties en nu weer testbewijzen? Stop die miljoenen euro's in uitbreiding van de IC's en andere zorg, dat heeft meer nut.

A. de Vries

Dierenvriendin

Zodra het kon, heb ik gereserveerd voor Ouwehands Dierenpark. Ik mis namelijk het bezoek aan de dierentuin. Zo’n pilot vind ik wel spannend, maar ik ben blij dat ik daardoor de dieren weer kan zien.

Jenny van Klei

Liever vakantie

Wij staan niet in de rij voor een attractiepark. Wel wachten we met smart op nieuws over landen die weer opengaan zodat we weer op vakantie kunnen.

Leo Verkerk

Makke schapen

Nederlanders laten zich als makke schapen naar de slachtbank leiden. Ze hebben niet in de gaten dat de overheid inmiddels bepaalt wie, waar en hoelang je mag deelnemen aan evenementen. In mijn ogen lijdt een groot deel van de bevolking aan totale verstandsverbijstering.

L.M. Stevens

Uitverkocht...

Helaas is het me niet gelukt om kaartjes te verkrijgen voor het concert van mijn favoriete band Altın Gün in Paradiso in Amsterdam. Uitverkocht. Wat mis ik het om met vrienden naar een show te gaan! Het lijkt me fijn om weer eens een concert te kunnen meemaken.

Nancy van den Dongen