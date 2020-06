Verslaafd aan suppen

Hoewel mijn buren hem de aandachtvrager noemde, snapte ik het wel. Suppen is verslavend. Toen ik aan het water ging wonen, was het stand-up-paddleboard dan ook een van mijn eerste aankopen. Niet zo’n lullige opblaasplank, maar een stoere waarmee je op Hawaï voor de dag kunt komen. Aangekleed als kikvorsvrouw maakte ik mijn rondjes door de grachten. En was toen dus eveneens een bezienswaardigheid, zeker voor de nog aanwezige Chinese toeristen. Met hun camera in de aanslag wachtten ze (tevergeefs) tot ik het water in zou vallen, maar ook zonder dat spektakel bleek ik een leuk detail in een foto met historische panden en bruggetjes.

Inmiddels is het druk op het water. Iedereen lijkt te suppen. Of corona daar debet aan is? Vast een beetje. We investeren immers liever in vertier dicht bij huis dan in een vliegvakantie. En dat zaken als de Lidl, Action en Vomar stunten met goedkope opblaasplanken, helpt ook mee. Maar ook zonder de pandemie zou suppen de trend van 2020 zijn. De rage hing in de lucht, zoals toen mannen van een zekere leeftijd zich opeens in een strak wielrenpakje hesen om met de boys een stukje te gaan fietsen.

En dus kom je dit jaar de meest opvallende suppers tegen. Van hysterisch uitgedoste vrijgezelle groepjes, hangjongeren, yogi’s die hun oefeningen op het water doen, tot dagjesmensen die de omgeving ontdekken vanaf een huurplank.

Een sport die iedereen kan, zou je denken. Maar zodra er een boot golven maakt, raakt de nieuwe supper uit balans en valt het water in.

Jammer voor de Chinezen dat ze er deze zomer niet bij kunnen zijn. Hadden ze eindelijk het perfecte plaatje kunnen schieten.

