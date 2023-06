Vissen aanschaffen? Hier moet je op letten

Als kind was ik al gebiologeerd door de onderwaterwereld. Ik had een aquarium met goudvissen op mijn jongenskamer, later werden dat tropische vissen. Gelukkig is er inmiddels meer kennis over vissenwelzijn en realiseer ik me dat mijn vissen het vroeger niet optimaal hadden.

Als dierenarts ben ik me meer in vissen en in visgeneeskunde gaan verdiepen en dan ben je al snel een regionale expert onder je collega’s. Ik doe nu regelmatig simpele operaties en stel behandelingen bij vissen in.

Vissen nemen door hun kieuwen en huid stoffen uit het water op. Als het water is vervuild, zullen ze ook afvalstoffen opnemen. Veel mensen denken dat vissen zich aanpassen aan de grootte van hun leefomgeving en dat als ze te groot dreigen te worden, ze stoppen met groeien.

Dat klopt deels, maar dat komt doordat grotere vissen meer afvalstoffen in het water afgeven en door deze vergiftiging amper meer groeien. Zo zijn er nog meer misverstanden: vissen hebben wél een goed geheugen en kunnen zelfs worden getraind en ze voelen wel degelijk pijn.

Als je overweegt vissen aan te schaffen, verdiep je er dan goed in. Een aquarium mag niet in direct zonlicht staan of in de buurt van een verwarming of open haard. Bij te veel (dag)licht zullen er veel algen groeien en temperatuurwisselingen zijn slecht voor vissen.

Houd niet te veel of te grote vissen en voer ze vooral niet te veel. Dit geeft afvalstoffen in het water waardoor gebreken, ziektes of afwijkende groei bij de dieren kunnen ontstaan. Ververs regelmatig een deel van het water en verschoon het filter. Als je tegen dit onderhoud opziet, dan ben je niet geschikt om vissen te houden, vind ik. Voor mij is een aquarium onderhouden een soort meditatie.

Verdiep je in welke vissen je wilt houden en of deze soorten eventueel bij elkaar kunnen. Veel tropische vissen worden nog in het wild gevangen en getransporteerd, met veel ellende voor de dieren. Er zijn genoeg soorten die makkelijk zijn te houden en zich in gevangenschap voortplanten. Zeker als je nog wat onervaren bent, zijn dat goede soorten voor een mooie nieuwe hobby.

Volg Piet op Instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl