Dominique (31) doet aan zeemeerminzwemmen: ’Work-out voor het hele lichaam’

We kennen allemaal de Disney-klassieker De kleine zeemeermin, waarin zeemeermin Ariel haar vinnen verruilt voor benen in de hoop de prins van haar dromen te vinden. Dominique Bolk doet het andersom: als mermaid Dominique steekt ze haar benen in een zeemeerminvin. Weliswaar niet om haar prins te vinden, maar als hobby en om kinderen te verblijden.

„Als kind was ik al gefascineerd door zeemeerminnen en sprookjes: het heeft iets elegants en mythisch. Eenmaal volwassen heb ik dat een beetje laten varen. Rond 2015 ontdekte ik dat zeemeerminzwemmen een sport was.” Vooral in Amerika werd de sport actief bedreven. Daar vond ze ook via het wereldwijde web een bedrijf dat betaalbare staarten maakte.

Garderobe

Ze schafte er een aan en er ging een wereld voor haar open. „Tegelijkertijd was ik ook bang om belachelijk te worden gemaakt. Ik heb het zelf gelukkig nooit direct meegemaakt, maar je merkt bij nieuwsberichten en evenementen toch dat sommige mensen het niet helemaal begrijpen en het een beetje kinderachtig vinden.”

Bolk is namelijk ook in te huren voor evenementen als fantasy fairs of kinderfeestjes. Daar gaat een hele voorbereiding aan vooraf. Het is immers niet alleen de staart, maar ook haar en make-up die een zeemeermin maakt. Inmiddels telt haar garderobe zes verschillende vinnen. Een hybride monovin á 1000 euro, van siliconen neopreen – het materiaal waar ook duikpakken van worden gemaakt – , waar ze met twee voeten in gaat. Vergelijkbaar met flippers en met een rits wordt hij vervolgens vast aan haar lijf gemaakt. De andere zijn van stof; lichter en dus gemakkelijker mee te nemen. Alle met verschillende kleuren zoals oranje met blauw, lichtblauw en regenboogkleuren.

Eens in de paar maanden duikt ze het water in. Om mensen te vermaken, maar ook samen met medezeemeerminnen als sport. De golvende beweging die met het hele lichaam moet worden gemaakt om vooruit te komen is namelijk een goede work-out waarmee je alle spieren gebruikt. Daarbij moet ook de adem goed ingehouden kunnen worden, omdat er ook trucs onder water worden uitgehaald. Er zijn ook snelheidswedstrijden, denk aan het gewone wedstrijdzwemmen in banen.

„Het mooiste van het zeemeerminzwemmen vind ik die verwonderde gezichten. Daarnaast is het esthetisch mooi met trucs zoals onderwaterkoprollen en word ik creatief uitgedaagd om mijn look zo mooi mogelijk te maken. Daarbij is het ook nog eens supergoed voor mijn lichaam. Maar ook geestelijk: ik kom altijd tot rust als ik onder water ben. Het is er mooi en stil, je bent even helemaal afgezonderd van de buitenwereld. Het is heel gracieus en elegant, een unieke sport.”