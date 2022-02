Smaaktest: welke zacht-zoete drop is het lekkerst?

Wat heb ik toch veel kokindjes gegeten, ik kreeg er geen genoeg van! Een fijn voorbeeld van zacht-zoete drop, nu alleen nog aangeboden door Katja.

De Italiaan Giorgio Amarelli wist in 1731 het sap uit de zoethoutwortel tot drop te verwerken. Die dropjes bestaan nog steeds. Een museum, het Museo della Liquirizia van Giorgio Amarelli, vind je in Rossano in Italië.

De gemiddelde Nederlander vanaf twintig jaar eet zo’n twee kilo drop per jaar. Ook wordt in ons land heel wat drop gemaakt, maar niet langer de grootste hoeveelheid. Spanje is de grootste producent.

Tijdens de test namen we de drop van Klepper & Klepper niet mee omdat deze een buitencategorie vormt en niet in de supermarkten wordt verkocht. Bij Kokindjes wijkt het recept net te veel af; ook deze doen niet mee.

Dat betekende dat er zes merken werden geproefd tijdens deze zacht-zoete droptest. Hierbij waren de collega’s onverbiddelijk over Klene en Sweet Corner (Lidl). De zacht-zoete drop van Klene was „veel te taai” en „te hard om voor zachte drop door te gaan”.

Sweet Corner plakte enorm aan de tanden. „Mijn vullingen worden er bijna uitgetrokken”, riep iemand verschrikt. „Dit doet aan winegum denken.”

Uit de test kwam een top vier voort met twee middenmoters, te weten Albert Heijn en Venco, en twee overduidelijke toppers: Harlekijntjes en Jokertjes van Dropmakers (Aldi). Die zakken waren in no time leeg.

1

Het scheelde bijna niets, maar de zacht-zoete Harlekijntjes gingen er met de eer vandoor. „Geef mij die hele zak maar!” „Lekker, hier blijf je van eten.” Topstructuur, fijne nasmaak.” €2,15 per 500 gr

2

De andere topper: de Jokertjes van Dropmakers (Aldi). „Heerlijke dooreter, prettig formaat.” „Superstructuur, diepe smaak.” De naam doet trouwens erg denken aan de nummer 1. Toeval? Of uit dezelfde fabriek? €1,39 per 600 gr

3

Op de derde plaats vinden we het bekende Venco terug met hun Droptoefjes. „Prima smaak, maar hij zou iets minder mogen plakken.” „Ligt het aan mij of is dit meer zacht-zout?” €2,09 per 260 gr

4

De top 4 is met Albert Heijn compleet. „Goed zacht maar toch stevig, zonder plakkerig gedoe.” „Prima structuur, deze drop bijt je makkelijk doormidden.” €1,29 per 600 gr