Recept van de dag: omelet met mozzarella

Gisteren was de stoofdag van Irish Meat. Zo leuk, met twee van jullie, mede-lezers dus, in de finale. Net niet gewonnen maar heel hoog geëindigd. Ik wilde een van de recepten plaatsen maar de mussen vallen van het dak. Dus vandaag wat anders. Als de herfst echt begint, hebben jullie deze stoofrecepten nog tegoed. Nu maken we een simpele omelet.