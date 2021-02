Dit zijn de meest bekende graven ter wereld

Herbegraven

Een oase van rust is het op landgoed Graceland in Memphis allesbehalve. Hier ligt namelijk Elvis Presley (8 januari 1935 - 16 augustus 1977), The King of Rock and Roll, begraven. Vóór de coronacrisis trok het graf namelijk zo’n 650.000 bezoekers per jaar.

Elvis Presley is in eerste instantie begraven op begraafplaats Forest Hill, maar werd later herbegraven op zijn eigen landgoed Graceland omdat ’fans’ zijn lichaam probeerden te stelen. Elvis ligt begraven bij zijn moeder Glady Love Presley, zijn doodgeboren broer Jesse Presley en zijn vader Vernon Elvis Presley.

Privé

Prinses Diana ligt begraven op het familielandgoed van de Spencers in Althorp. Ⓒ AP

Het graf van prinses Diana Spencer (1 juli 1961 - 31 augustus 1997) bevindt zich op een eilandje in het midden van een meer op Althorp, het landgoed van haar familie. Het is voor bezoekers onmogelijk het graf te bezoeken. Op die manier wilden de Spencers voorkomen dat haar graf een soort bedevaartsoort zou worden.

Wel is het een paar keer per jaar mogelijk om een kijkje te nemen op het landgoed. Bezoekers kunnen een wandeling maken om het meer en een tentoonstelling over Diana bezoeken in het bezoekerscentrum.

Mausoleum

Begraafplaats Forest Lawn in Glendale is de laatste rustplaats van Michael Jackson (29 augustus 1958 - 25 juni 2009). De King of Pop ligt in een mausoleum die niet voor bezoekers toegankelijk is. Een hoog hek moet voorkomen dat fans toch bij het graf kunnen komen. Vrienden en familieleden die een bezoek aan het graf willen brengen, moeten zich identificeren. Wel is het voor fans mogelijk om vlakbij het mausoleum bloemen of kaartjes neer ter leggen.

Forest Lawn trekt per jaar zo’n miljoen bezoekers. Het is niet alleen de laatste rustplaats van Michael Jackson; ook sterren als actrice Brittany Murphy en Paul Walker liggen er begraven.

Druk

The Doors-zanger Jim Morrison (8 december 1943 - 3 juli 1971) ligt begraven op de bekende Parijse begraafplaats Père-Lachaise. Zijn graf trekt veel bezoekers die er niet alleen komen om in stilte te rouwen. Het borstbeeld dat ooit op zijn graf stond is meerdere keren vernield voordat het werd verwijderd.

De beheerder van het kerkhof zou het vandalisme zo zat zijn geweest, dat hij gedreigd zou hebben Morrisons graf te laten ruimen.

Kunst

Net als Jim Morrison ligt schrijver Oscar Wilde (16 oktober 1854 - 30 november 1900) begraven op Père-Lachaise. Het graf van Wilde wordt gezien als een van de mooiste graven op het kerkhof.

Tot 1999 lieten veel fans lippenstiftkusjes achter op het graf, maar dat werd ze onmogelijk gemaakt toen er een glazen wand rondom het graf werd geplaatst.