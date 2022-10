Toe aan een nieuwe bank? Zo kies je er een die perfect bij je past

Het allerbelangrijkste is natuurlijk de ruimte in huis. Meet alles heel precies op voordat je naar de winkel gaat. Heb je niet zoveel ruimte, ga dan niet voor een enorme hoekbank. Dat klinkt logisch, maar je zou de mensen de kost moeten geven die overenthousiast tot aankoop overgaan om bij aflevering te merken dat ze nauwelijks hun woonkamer in kunnen.

Kinderen

Wie wat kleiner woont, kan beter voor een 2,5-zitsbank met een mooie stoel erbij kiezen. Ook van belang: het benodigd aantal zitplaatsen. Heb je een gezin met opgroeiende kinderen (pubers doen niets liever dan urenlang hangen), ben je met z’n tweeën of heb je drie keer per week een vriendengroep over de vloer?

Het hangt allemaal samen met de plek van de bank. Kies niet automatisch voor de oude positie. Juist zo’n belangrijke aanschaf geeft kansen voor een nieuwe indeling. Wat doe je het liefst als je op de bank zit? Televisie kijken? Praten met vrienden? Lekker lezen? Dat alles bepaalt de plek, ook van de zitplaatsen ten opzichte van elkaar.

Wie er dol op is om het interieur vaak te veranderen, kan het best voor losse elementen of twee bankjes gaan.

Digitaal

Een massieve hoekbank is nogal moeilijk te verplaatsen. Het is vaak lastig om een en ander goed voor ogen te krijgen. Op internet zijn digitale mogelijkheden om een en ander te visualiseren. Simpelweg een plattegrond op papier tekenen en met de uitgeknipte meubels schuiven is ook een optie.

Welk materiaal gaat het worden? Leer is gemakkelijk schoon te houden maar doet wat killer aan. Er zijn veel knuffelzachte stoffen zoals teddy en velours. Wie bang voor vlekken is, kan de stof laten coaten.

Wat wordt de stijl? Scandinavisch, design of – helemaal van nu – maximalistisch met felle knalkleuren? Dat is een statement terwijl de meeste mensen de voorkeur aan een neutrale kleur geven. Die kun je met kussens telkens opnieuw helemaal in het nu trekken, terwijl felroze over drie jaar waarschijnlijk met walging wordt bekeken (en snel verveelt).

Misschien het allerbelangrijkste is het zitcomfort. Ga uitgebreid proefzitten, bij voorkeur twee keer. Stel je voor wat je thuis op de bank doet. Het is ook heel persoonlijk; de een houdt van een diepe zit, de ander van een meer actieve.

De neiging kan bestaan om met de aanschaf van de bank meteen het hele interieur om te gooien. Niks mis mee, maar wacht even totdat hij er staat. Misschien past die oude wandkast er met wat aanpassingen heel goed bij.

Kijk eens op internet naar tweedehands designbanken van een goed merk. Kwalitatief uitstekend en nog duurzaam ook.

