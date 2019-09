Recept van de dag: bloemkoolherfstsoep

Nodig voor 2 personen:

•1 bloemkool, in stukjes

•1 ui, gesnipperd

•1 l bouillon

•½ theel gerookt paprikapoeder

•50 gr parmaham, gedroogd in de oven

•1 dl crème fraîche

•zout en peper

Bereiding:

Haal de bloemkool helemaal uit elkaar. Dus in roosjes snijden en dan de stam schillen en de binnenkant in blokjes.

Uitje snipperen. Zet dat aan in olijfolie. De bloemkool mag er al bij. Rondscheppen en temperatuur erin. Dit bakken brengt heel veel smaak vrij. Dan, voor het bruin wordt, giet je de bouillon erbij.

Allemaal jouw keuze nu: ik zou zeggen kalfsbouillon maar groentebouillon is net zo goed. Giet erbij en laat kalm aan 20 minuten koken. Ik zou er wat gerookt paprikapoeder bij doen.

Bak parmaham uit (op een keukenpapier in de oven in 10 minuten krokant) maar je kan ook vliesdunne schijfjes gekookte biet krokant bakken en in stukjes hakken. De staafmixer erin. Verrijk de soep met wat crème fraîche. Brokkel er de parmaham over, of je bieten. Ragfijn gesneden wit van een prei, misschien nog?

Heerlijk die herfst.