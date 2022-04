Lijkt je plant dood? Deze dingen kan je nog doen om ‘m te redden

Want soms is het nog niet te laat! Zo breng je je bijna-dode plant weer tot leven.

Tips voor als je plant dood lijkt

Hangt je plant op de grond, is ‘ie zwart of groeit er schimmel aan de bladeren – verwacht dan geen wonderen. Maar soms zijn er nog een paar trucjes die je uit kunt voeren om de plant weer nieuw leven in te blazen.

Tip 1: Kijk naar de kleur van de bladeren

Wist je dat de kleur van de bladeren jou veel vertellen over de gezondheid van je plant? Zo wijzen gele bladeren op een tekort aan voedingsmiddelen of een overdosis water. Geef je groene vriend daarom enkele dagen geen water en check ook of het water goed weg kan lopen. Soms kan er namelijk wat achterblijven in de pot, en dan komt wortelrot om de hoek kijken.

Als de plant op een donkere plek staat, kan het ook weleens helpen om ‘m wat meer in het daglicht te zetten. Zie je broze, bijna doorzichtige blaadjes? Dat betekent dat de plant te veel zonlicht krijgt – zet ‘m dus op een andere plek neer.

Tip 2: Plant dood? Plukken maar

De delen van de plant die niet meer te redden zijn, kan je het beste afknippen. Zo kan alle energie gaan naar de groene(re) delen. Is de helft van het blad nog groen, maar de andere helft bruin geworden? Dan kan je het bruine, verdorde gedeelte voorzichtig wegknippen. Het blad zal niet meer terug groeien, maar het ziet er in elk geval weer wat gezonder uit.

Tip 3: Verpotten

Als je plant niet meer groeit en er niet gezond uitziet, dan is de kans groot dat de pot te klein is. De wortels hebben namelijk genoeg ruimte nodig om te kunnen groeien. Dus: verpotten die handel.

Hoe je dat het beste aanpakt vertellen we je in dat artikel: Roomeds planten guide: wanneer moet ik mijn kamerplant verpotten?

Tip 4: Maak je eigen mini-broeikas

Je plant in een mini-broeikas plaatsen kan soms ook helpen. Je kunt dit makkelijk zelf nabootsen door ‘m een aantal dagen met een plastic zakje te bedekken.

Tip 5: Liefde

Liefkozende woordjes, een zachte aanraking: ook je plant kan zo nu en dan wel wat liefde gebruiken! Dus zet je nachtegaal-stem op en zing zo af en toe eens voor je lieve plant. Hij zal het nodig hebben!