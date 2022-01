5x plekken waar je de zon op wilt zien komen

De zon zien opkomen en ondergaan is altijd even een moment om bij stil te staan, maar op deze plekken is het uitzicht al helemaal Instagram-waardig.

Hoefijzer ravijn

Dit stuwmeer op de grens tussen Arizona en Utah is omgeven door rode rotsen en zandstranden. Een eindje verderop richting Arizona ligt de Horseshoe Bend, waarvan snel duidelijk wordt waarom het zo heet. De meander heeft namelijk de vorm van een hoefijzer en boven op de rotsen is het uitzicht absoluut de moeite waard. Vooral rond 7 uur ’s ochtends en 5 uur ’s avonds: dan is de lucht op z’n spectaculairst en heeft het hele ravijn een mooie warme kleur.

Wit en blauwe huizen

Santorini, het prachtige Griekse eiland dat onder meer bekend staat om de herkenbare witte huizen met blauwe koepeldaken, is ook nog eens een geliefde bestemming voor het aanschouwen van de ondergaande zon. Vanaf de stranden met vulkanisch zand of de stadjes op de kliffen is de verdwijnende zon te bewonderen. De populairste plek voor toeristen is zonder twijfel het kleurrijke stadje Oia.

Praagse pracht

De Praagse burcht in de hoofdstad van Tsjechië ziet er van zichzelf al behoorlijk indrukwekkend uit. Het is dan ook het grootste kasteel ter wereld! Tijdens het vallen van de avond krijgt de statige burcht, die er al sinds de 9e eeuw staat, een extra glans. Met de mooie kleuren en lampjes lijkt det middeleeuwse silhouette van Praag in lichterlaaie te staan.

Symbool van India

De Taj Mahal in India is op elk moment van de dag prachtig om te zien, maar op het moment van zonsondergang is het al helemaal een plaatje. Het witte marmer van het gebouw steekt duidelijk af tegen het rood, geel en oranje van de zon en tekent zo een adembenemend beeld. Overdag is de Taj Mahal trouwens ook zeker een bezoekje waard: het heeft niet voor niets een plaats gekregen op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Aan de Amsterdamse grachten

Voor een mooie lucht hoef je het natuurlijk helemaal niet zo ver te zoeken: Amsterdam kan er ook wat van! Of het nu zomer of winter is, wie over een beetje geluk en goede timing bezit wordt in Amsterdam regelmatig getrakteerd op een esthetisch verantwoord uitzicht. Vooral bij de grachten en over het water zijn mooie foto’s gegarandeerd: de zonnige kleuren weerspiegelen kraakhelder in het water.