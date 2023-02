Deze compacte gezinsauto’s koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Ford Focus 2011 – 2018

De Focus is fijn om mee te rijden, met een vleugje meer sportiviteit dan de meeste alternatieven. Dat voel je aan de ragfijne besturing en de nauwkeurige bediening van de versnellingsbak. Hij heeft bovendien een prima wegligging. Achterin is zo’n Focus voor volwassenen wat krap. Wij kiezen een 1.6-liter viercilinder met een verbruik van 1 op 14. Een autobedrijf in Hardinxveld-Giessendam adverteert voor € 9.999 met een donkergrijze 1.6 ’First Edition’ (2011, 69.000 km).

Hyundai i30 2011 – 2017

Zo’n Hyundai rijdt erg comfortabel. Verder valt op hoe stil de auto is. Behalve op ruw asfalt: dan kun je de banden goed horen. Bijzonder is de stuurbekrachtiging die je op diverse niveaus kunt instellen. Het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen. Met 378 liter heeft de i30 de grootste bagageruimte van dit trio. Bij een autobedrijf in Malden staat een spierwitte 1.4 i-Motion (2014, 85.000 km) voor € 9.950.

Volkswagen Golf 2008 – 2012

De VW Golf is het uithangbord van deze klasse. Voor ons budget komen we uit bij de zesde generatie, met een kilometerstand van maximaal een ton. Het aanbod is overweldigend. Een Golf rijdt comfortabel en iedereen kan ermee overweg. Hij biedt plaats aan vier volwassenen, de bagageruimte is met 350 liter de kleinste. Een donkergrijze 1.4 ’Highline’ (2011, 73.000 km) staat bij een autobedrijf in Alkmaar voor € 9.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Zijn elektronica laat de Focus weleens in de steek. Een kapot startrelais maakt dat de motor niet aanslaat. Hetzelfde geldt voor een losse massakabel tussen de accu en de carrosserie. In de voetenruimte van de voorpassagier zit een zekeringkast. Als je bijrijder tegen de zekeringkast in de voetenruimte schopt, kunnen er allerhande storingen optreden.

De i30 is zoals vrijwel alle Zuid-Koreaanse auto’s een toonbeeld van betrouwbaarheid. Om te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Het gebeurt weleens dat de schakelaar die dat mogelijk maakt, losschiet. Dat is het enige euvel dat bij de Wegenwacht bekend is van dit type Hyundai!

Bij Volkswagens met T(F)SI-motoren kan de coating van de cilinders wegslijten, met een complete motorrevisie als gevolg. Dit valt helaas niet te voorkomen. De brandstofpomp in de tank kan ook stukgaan. Voor reparatie moet de Golf naar de garage. Hopelijk hoeft dan alleen de pomp te worden gerepareerd en wordt niet de complete tank vervangen!

Ons advies

In dit geval zouden we niet kiezen voor de gewilde Volkswagen. De Ford is een prima alternatief, maar kwalitatief staat de Hyundai op een hoger niveau. En bedenk: er bestaan nog veel meer alternatieven voor de Golf!

