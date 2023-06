Column Babette: ’Straks gaat die stinkhond hier nog pissen ook’

Vol afschuw keek de passagier aan het vliegtuigraam naar de dame in de stoel aan het gangpad. Die op haar beurt volledig gefixeerd was op Jacky; het hondje dat mee vloog naar Alicante. Het was overduidelijk dat ik tussen een hondenliefhebster en een hondenhaatster zat ingeklemd.

De twee (amusante) uren die volgden, draaiden volledig om de hond. „Jacky wil graag even naar buiten kijken, hè Jacky”, zei haar baasje die de geopende reistas inmiddels op schoot had. Toen het koppie van Jacky nieuwsgierig naar buiten stak, werd het de hondenhaatster te gortig. Dit was tegen alle regels, die reistas moest bovendien op de grond staan. Toen ze als antwoord kreeg dat Jacky dit fijner vindt, werd er een stewardess gevraagd in te grijpen „omdat die stinkhond weg moet. Straks gaat-ie hier nog pissen, ook.”

Door het woord stinkhond werd de sfeer er niet beter op, zullen we maar zeggen. De rest van de vlucht hoorde ik gezucht en boos gemompel enerzijds en aan de andere kant steeds luidere conversaties tussen Jacky en haar baasje. Want ja, Jacky blafte af en toe voorzichtig terug.

Uit onderzoek van Airbnb blijkt dat Nederlanders hun huisdieren graag meenemen op vakantie. Wij staan in de top tien van nationaliteiten die locaties boeken waar huisdieren welkom zijn. Toen er onlangs in de VRIJ-rubriek Check-in werd gevraagd naar de ervaringen van lezers, werd dit bevestigd: het regende reacties.

De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend hun huisdier mee op vakantie te nemen want ’je laat je kind toch ook niet thuis’? Mensen passen er hun vakantiebestemming op aan – ’vroeger maakten we verre reizen, nu huren we een caravan’ – , reizen naar landen waar het niet te warm is en gaan het liefst met de auto. ’Zodat je tenminste je eigen plan kunt trekken, met niets en niemand rekening hoeft te houden’. En de omgeving geen last heeft van jou en die stinkhond, zou de dame uit het vliegtuig zeggen.

