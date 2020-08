Toon Bazelmans bouwde een piramide van glas

Naam:

Toon Bazelmans

Beroep:

Gepensioneerd loodgieter

Plaats:

Luyksgestel

Klus

Glazen piramide

Duur:

200 uur

Soms ontdek je pas na je pensioen dat je over verborgen talenten beschikt. Dat geldt zeker voor Toon Bazelmans in het Brabantse Luyksgestel. Voor zijn pensioen werkte hij als loodgieter – handig was hij sowieso – en inmiddels is hij glaskunstenaar.

Cursus

Toon begon vijf jaar geleden na zijn pensioen met glas- en loodbewerking bij wijze van hobby. Hiertoe ging hij op cursus in het Belgische Lommel, op een steenworp afstand van zijn dorp. „Solderen was geen nieuwigheid voor mij. Maar glas snijden en de verwerking van het lood waar het glas in moet, moest ik leren”, vertelt Toon.

In vier jaar leerde hij wekelijks de fijne kneepjes van het vak en wist hij allerlei Tiffany-achtige objecten te maken. Maar er was één object dat hem bleef fascineren: de prachtige glazen piramide van de Duitse kunstenaar Markus Klein.

„De piramide werd bij mijn glashandel tentoongesteld. Ik vond hem zo prachtig, die wilde ik zelf ook maken! Toen heb ik ter plekke alle materialen besteld.” De medewerkers van de glashandel gaven Toon alle bijgeleverde informatie over het kunstobject mee, maar bleven sceptisch over zijn ambitieuze plan. „’Weet waaraan je begint. Het is geen eenvoudige klus’, zeiden ze.”

Waar de moeilijkheid ’m dan in zit? Toon legt uit. „De piramide bestaat uit drie delen omdat hij in zijn geheel anders niet is te vervoeren. De stukken glas in elk vlak moet je precies op maat snijden. Als je er een paar millimeter naast zit, kom je niet goed uit.”

Voor de frames van de vlakken gebruikte Toon koper dat hij zelf vertinde. Daarna rekende hij uit hoe groot alle stukken glas moesten worden, waarna er kon worden gesneden. In totaal gaat het om 672 (!) glasdelen die in verschillende kleuren koperfolie werden ingepakt en vervolgens aan elkaar werden gesoldeerd. Het glas inpakken deed Toon eerst zelf met de hand. „Maar bij de glashandel verkochten ze een handig apparaatje dat dit klusje overneemt.”

Verlicht

De piramide staat bij de voordeur van Huize Bazelmans en wordt in de avonduren fraai verlicht. „We hebben onderin een witte plaat geplaatst die het licht versterkt. We hebben al veel lovende reacties gehad. Het is een bezienswaardigheid geworden. Als ik vertel dat ik bij de verlichte piramide woon, weten mensen precies waar dat is!”

Heeft u ook een bijzonder klusobject dat u wilt showen? Mail een foto naar [email protected]