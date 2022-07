Onderzoek: meer dan de helft van de werkgevers accepteert dat werknemers op zomerdag eerder weggaan

Sommigen van die werknemers doen dat met een goedbedoelde smoes: 48 procent in de GenZ-leeftijd veinst soms dat ze zich niet lekker voelt, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door het Australische wijnmerk 19 Crimes. Al knijpen Nederlandse werkgevers ook heus een oogje toe: 57 procent van de werkgevers vindt het prima als mensen op een mooie dag wat eerder vertrekken. Bijna een kwart van de ondervraagden fantaseert over het volledig weglopen van al zijn of haar verantwoordelijkheden.

Hoge temperaturen leiden ook tot een bepaalde rebelsheid, zo blijkt verder uit het onderzoek. 66 Procent meent dat er in de zomer ‘iets’ in de lucht hangt waardoor ze dingen doet die ze normaal niet zou doen. Eenderde van de respondenten zegt regelmatig de grenzen te verleggen, met minstens driemaal per week in mindere of meerdere mate ‘rebels’ gedrag. 57 Procent zou graag nog vaker wat risico nemen.