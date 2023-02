’Ziek melden tijdens een vakantie kwestie van vertrouwen’

Heeft u zolang naar de vakantie uitgekeken, wordt u ziek! Volgens de wet mag u zich dan bij uw werkgever ziek melden waardoor u geen vakantiedagen hoeft in te leveren. Die worden dan omgezet in ziektedagen.

Toch melden de meeste Nederlanders, naar schatting zo’n 80 procent, het niet bij de baas als ze ziek tijdens hun verlof worden, zegt Arboned.

Marilyn Struwe is daar verbaasd over: „Voor mij is het geen verrassing dat je bij ziekte geen vakantiedagen hoeft in te leveren. Maar misschien ben ik, 63 jaar, van een generatie die zich beter laat informeren.”

Jan van Munster vindt het ook verstandig om je verlofdagen in ziektedagen te laten omzetten, maar niet in alle gevallen. „Heb je bijvoorbeeld mentale problemen en heb je het advies gekregen om goed voor jezelf te zorgen en besluit je er toch op uit te gaan, dan vind ik ziek melden niet aan de orde.”

Van Munster vindt bovendien dat vertrouwen en eerlijkheid hierbij belangrijk zijn. „Om het allemaal minder complex te maken, zou het kunnen helpen om een bedrijfsarts te laten bepalen of de verlofdagen al dan niet moeten worden omgezet.”

Ontstressen

Bijna elke vakantie is het raak: de eerste paar dagen voel ik me grieperig, waarschijnlijk omdat mijn lichaam dan ontstrest. Met lichte griepklachten werk ik normaal gesproken gewoon door. Waarom zou ik me dan tijdens een vakantie wel ziek melden?

R. Neuvel

Logisch

Tijdens de kerstvakantie werd ik ziek: griep en een luchtweginfectie en ik kon de deur niet uit. Alle afspraken moest ik afzeggen, dus ik heb me ziek gemeld. Dat lijkt me logisch en correct, anders zou het ten koste van mijn snipperdagen zijn gegaan.

Marilyn Struwe

Niet nodig

Op Bali ben ik een paar jaar geleden van de scooter gevallen. Vanwege de pijn kon ik een paar dagen niet lopen, maar heb er het beste van gemaakt door lekker aan het zwembad te liggen. Volgens een collega had ik me ziek kunnen melden, maar dat heb ik niet gedaan omdat ik ondanks alles toch heb kunnen genieten.

Janneke Roelofs

Geen probleem

Als je je niet ziek meldt, ben je een dief van je eigen portemonnee. Tijdens een vakantie in Spanje werd ik zo ziek als een hond door een voedselvergiftiging. Ik heb dit meteen op mijn werk doorgegeven en ik werd zonder problemen ziek gemeld.

Marianne Steenbergen

Vertrouwen

Ziek worden tijdens een vakantie is heel vervelend. Je moet nagaan of je toch nog van je vakantie kunt genieten. Raakt je vinger uit de kom, dan kan het best zijn dat je niet kunt werken maar toch nog een fijne wandelvakantie hebt. Het gaat vooral om vertrouwen en eerlijk zijn.

Jan van Munster