Recept van de dag: Kip van de jager

Dus als jullie dit nu ook allemaal vanavond maken, dan zitten jullie als het ware gezellig bij mij aan tafel. In oudere recepten zie je altijd een hele kip, die je dan in stukken moet verdelen. Dat kan handiger vandaag de dag. Oh, en de Jumbo heeft het voortouw genomen met een kip die een iets beter leven heeft gehad. Dus je weet waar je moet zijn. Geen supermarkt-spekjes nemen, dat is meestal walgelijk, neem een stuk zuurkoolspek en snij dat zelf in blokjes, dat scheelt.

Zo, spek uitbakken en in dat vet bak je kip rondom bruin. Haal de stukken kip uit het vet en bak hier weer de champignons in. Echt goed verder bakken. Daar worden ze lekkerder van. Dan de witte wijn erbij, meng er de tomaten door en de salie en basilicum. De stukken kip er weer in, deksel op de pan en op een klein vuurtje 40 minuten laten stoven. Royaal peterselie er over. Serveer met krokante patat, dat mag op een verjaardag.

Nodig voor vier personen:

• 1 ½ kilo kippenbouten of kipdijstukken

• 250 gr champignons

• 500 gr tomaten uit blik, uitgelekt

• 1 bos peterselie

• ½ eetl basilicum, gedroogd

• 4 blaadjes salie

• 50 gr doorregen gerookte spek

• 200 ml droge witte wijn