Oproep: mail uw leukste sinterklaasfoto’s in het buitenland

VRIJ is op zoek naar uw leukste sinterklaasfoto’s in het buitenland! Vierde u ooit Sinterklaas op een tropisch strand, in de groene jungle of misschien wel tussen de wolkenkrabbers in New York?