Deze ijsjes kun je het beste kiezen als je op de calorieën wil letten

Het Voedingscentrum heeft zes ijsjes uit de supermarkt met elkaar vergeleken als het gaat om het aantal calorieën. Het ijsje met het laagste aantal calorieën komt uit op 36 kcal per stuk, terwijl het ijsje met de meeste calorieën maar liefst 285 kcal aantikt. Vier van die ijsjes passen dan ook niet in de welbekende Schijf van Vijf.

Ⓒ Voedingscentrum

Verzadigd vet

De drie ijsjes op basis van roomijs bevatten veel meer calorieën dan de drie waterijsjes. Roomijs bevat behalve suiker ook veel verzadigd vet. Wil je een ijsje met minder calorieën? Kies dan voor een waterijsje in plaats van roomijs. Of ga voor een kleinere portie: een ijsje van bijvoorbeeld 30 gram, in plaats van een variant van 80 gram.

App

Staat jouw favoriete ijsje niet in de lijst? In de Kies Ik Gezond-app van het Voedingscentrum zoek je heel gemakkelijk op hoeveel calorieën jouw ijsje bevat. In één oogopslag kun je de voedingswaarden en ingrediënten bekijken en ijsjes met elkaar vergelijken.