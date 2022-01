Kortsnuitige hondjes zijn populair, maar eigenlijk ook heel zielig

In Nederland zijn er tegenwoordig regels voor fokken met deze kortsnuitige honden om te voorkomen dat ze extreem benauwd zijn. Helaas vindt er weinig handhaving plaats en zijn de extreem benauwde honden makkelijk uit het buitenland te halen.

Als een hond wakker is en in rust een snurkend geluid met de ademhaling maakt, dan komt dat doordat het verhemelte bij inademing in het strottenhoofd wordt gezogen en dit deels afsluit. Daarnaast hebben ze vaak ook nauwe neusgaten en een nauwe of slappe luchtpijp.

De neusgaten zijn met behulp van een operatie groter te maken en het verhemelte kan worden ingekort. Dit gebeurt veel bij deze honden en is nodig om te voorkomen dat ze stikken bij inspanning, opwinding of hitte.

Ik vergelijk het weleens met ademen door een rietje: doe dat maar eens een paar minuten, je zal merken dat dit in rust al amper te doen is, laat staan bij inspanning.

"Alsof je door rietje ademt"

Het begin van het leven van deze dieren is bijzonder. De meeste kunnen niet op een normale manier worden geboren en zullen met een geplande keizersnede ter wereld worden geholpen.

Behalve van benauwdheid hebben deze dieren ook last van de vele huidplooien waar vaak infecties en zweren ontstaan, met jeuk en pijn tot gevolg.

Een hond in diepe slaap mag snurken; dat komt door de ontspanning tijdens de slaap en de positie waarin hij of zij ligt. Maar als een hond wakker is en toch een snurkend geluid maakt, is-ie benauwd. Dat is niet schattig, maar zorgelijk en in mijn ogen zielig.

Veel bekende Nederlanders en influencers hebben extreem kortsnuitige honden en promoten deze vorm van dierenleed.

Ik hoop dat dit stopt en dat onze honden gewoon kunnen ademhalen, niet hoeven te worden geopereerd en niet meer met een keizersnede ter wereld hoeven komen.

Bekijk ook: Waarom je volgens Piet Hellemans het beste een kruising of rasloos dier kunt aanschaffen

Volg Piet Hellemans op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl