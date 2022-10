Dagrecept: Gestoomde mosselen met spinazie

Er zijn bovendien vele manieren om ze te bereiden: koken, stomen, gratineren met kaas en kruiden, gefrituurd met een krokant jasje... Dit recept komt uit het prachtige boek Nordic Family Kitchen van Mikkel Karstad (Terra). Was en schrob de mosselen in koud water en controleer of ze allemaal dicht zijn. Gooi open exemplaren weg. Pel de sjalot en knoflook en hak ze fijn.

Doe ze met wat olijfolie in een pan en fruit ze op laag vuur tot het sjalotje glazig is. Voeg de mosselen toe en roer goed. Giet het bier erbij en leg een deksel op de pan. Breng aan de kook en stoom de mosselen 4-5 minuten, of tot ze allemaal open zijn. Stoom ze niet langer, anders worden ze droog en rubberachtig.

Was de spinazie en peterselie en doe ze samen met de klontjes koude boter in een blender. Giet de bouillon van de mosselen erbij en hak er een egale, lichtgroene soep van. Voeg zo nodig een snufje peper en zout toe.

Verdeel de gestoomde mosselen over 4 kommen en schep de warme soep erover. Garneer met wat peterselie en ga meteen aan tafel.

Nodig voor 4 personen:

- 1,5 kg mosselen

- 1 sjalot

- 1 knoflookteen

- 2 el olijfolie

- 330 ml bier

- 2 handen spinazie

- 1 bos bladpeterselie

- 30 g boter (in klontjes)

- zout en zwarte peper