Recept van de dag: wortel-pastinaakgratin

En toch voor vandaag wortel, of beter, winterwortel want die is wel lekker. En pastinaak. Maak er een groene salade bij. Of gestoomde broccoli met een beetje vers geroosterde amandel over. Klaar alweer. Oh, ja, even koken nog:

Nodig voor 4 personen:

•1 grote ui, in ringen

•klont boter

•350 gr winterwortel, geraspt

•350 gr pastinaak, geraspt

•2 eieren geklutst

•1 ½ dl room

•1 theel cognac

•beetje zout, peper en nootmuskaat

•4 eetl paneermeel of vers broodkruim

Bereiden

Zet de oven vast op 180° C. Fruit uienringen. Lang en geduldig. Voeg de geraspte winterwortel toe en de geraspte pastinaak. Omscheppen en meebakken. Door het bakken karamelliseren de wortels een beetje en krijg je extra smaak. Rasp er ook een beetje gember bij. Dan wat peper, wat zout en het geheel in een ovenschaal. Klop de eieren los met de room, doe er een beetje nootmuskaat bij, puur voor de smaak een drupje cognac nog en schenk over de wortels. Bedek het geheel met paneermeel en klontjes boter en schuif het dertig minuten de oven in. Dit hoef je je overbuurvrouw niet stiekem op te scheppen. Die zit al met haar bord klaar!