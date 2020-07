’Kaapstad is overrated’

Sabine de Witte (35), freelance reisjournalist en pr-expert.

Mooiste herinnering

„Een luxe verblijf in een safaripark in Zuid-Afrika in alle vroegte een kudde olifanten naar een waterpoeltje te zien rennen. Het simpele geluk dat daar vanaf spatte. Het filmpje kijk ik regelmatig terug als ik me niet zo happy voel.”

Dit was drama

„Naast een storm in Malta en bosbranden in Oregon was een Airbnb- afzegging toen ik in het vliegtuig naar New York zat en bij aankomst dus geen plek had om naartoe te gaan, heel vervelend. Gelukkig kon ik drie dagen crashen op de bank bij een kennis en mocht ik daarna voor een vriendenprijsje bij ’t Ace hotel overnachten.

En dan die ene keer dat ik in het vliegtuig zat voor een vroege vlucht naar Londen met een vol geplande dag en een feestje en mijn koffer inclusief party-outfit uitgeladen zag worden; ik kon wel janken. ’Gelukkig’ kon ik dankzij de dekking van mijn creditcard de exacte waarde van de inhoud van mijn koffer opnieuw shoppen, zodat ik ’s avonds nog steeds goedgekleed op de party stond. Vlak voor ik zou terugvliegen, kwam mijn koffer aan.”

Vakantiegadget

„Mijn iPad mini. Hotspot, e-reader, mini-tv, muziek, werk, alles doe ik erop. Maar ik ben helemaal nergens zonder de app Tripit op mijn iPad of iPhone die ervoor zorgt dat ik altijd op het juiste tijdstip bij de juiste gate sta.”

Gekste meegemaakt

„Van paardrijden bij onbekenden in Isfahan (Iran), tot een lid van de koninklijke familie ontmoeten in India die je vervolgens voorstelt aan eigenaren van de mooiste plekken, wijn drinken tussen de wilde giraffes of met z’n zessen in een taxi door Cambodja tussen de tempels.”

Altijd mee

„Mijn iPhone; camera, boarding pass, creditcard, horloge, landkaart. rekenmachine, boek, alles ineen. Bovendien is dat de manier waarop ik in contact blijf met het thuisfront én het snelst mijn avonturen kan delen.”

Droom

„Een tijdje wonen in een hotel, zoals Coco Chanel vroeger en zoals in Amerikaanse series heel gewoon is, lijkt me echt heerlijk!”

Hier moet je heen

„La Clé Lodge in Franschoek (Zuid-Afrika) was zo gastvrij. Als ik daar een tijd zou moeten verblijven, zou ik dat totaal geen straf vinden. Wil ik ook best mee helpen druiven plukken bij La Bri, een wijn estate gerund door een ontzettend sympathieke dame die weet hoe je van het leven moet genieten.”

Overschat

„Iedereen is lyrisch over Kaapstad, maar ik vond het vrij overschat. Ook omdat je overal ruim van tevoren moest reserveren, wilde je nog een beetje leuk uit eten. Ik zat in de mooiste hotels, had er zelfs met locals afgesproken, maar ik ‘voelde’ de stad niet zoals ik had gehoopt.”

