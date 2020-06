Recept van de dag: Soufflé met ansjovis

“Toen jij vorige week in je column vroeg wat je zou kunnen eten met Pinksteren moest ik onmiddellijk denken aan een soufflé…lekker luchtig …dat heeft wel iets van een geestelijke nederdaling op aarde…toch? Eén van mijn absolute favoriete soufflés is een spinaziesoufflé met ansjovis, Groetjes, Ineke de Vries-Vlaskamp.” En volgens mij kunnen we allemaal nog wel wat extra heilige geest gebruiken, dus hier is die!

Spinazie ontdooien en vocht eruit drukken. Soufflévorm invetten, wand en bodem met paneermeel bedekken. Eiwitten met mespunt zout in stijve pieken kloppen. In een steelpan rest van de boter en de ansjovis laten smelten. De bloem 1 minuut meebakken en de melk in gedeeltes erdoor roeren tot een dikke, gladde saus. Spinazie toevoegen en op smaak brengen met peper, nog wat zout en nootmuskaat. Van het vuur af de eidooiers er één voor één doorkloppen met een beetje eiwit…de rest van het eiwit er luchtig doorspatelen. Mengsel in de vorm gieten en de kaas erover uitstrooien. De soufflé in ruim 30 min. In een voorverwarmde oven van 200 graden gaar laten worden. Na 10 minuten de oven op 175 graden terugdraaien. Uiteraard zonder de ovendeur te openen.

Nodig voor vier personen:

• 400 gr diepvriesspinazie, ontdooid

• 4 eetl boter

• 3 eetl paneermeel

• 4 eieren, gesplitst

• 4 fijngesneden ansjovisfilets

• 2 eetl bloem

• 150 ml volle melk

• nootmuskaat, versgeraspt

• 100 gr geraspte, pittige kaas