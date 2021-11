Premium Het beste van De Telegraaf

Ondersteboven van de Zwitserse Alpen

Door Lindsey Groot Kopieer naar clipboard

Alle ruimte op de 225 kilometers aan piste rondom Arosa. Ⓒ Arosa Tourism: Nina Mattli

De rust in het charmante dorpje en op de perfect besneeuwde pistes tussen december en april maken het bijna verdacht dat het Zwitserse Arosa nog niet door wintersportliefhebbers is overspoeld. Sneeuwtijgers die het après-skitijdperk achter zich hebben gelaten en zich liever ondersteboven laten brengen door een decor dat niet in een sneeuwbol zou misstaan, kunnen in de Zwitserse Alpen hun geluk niet op.