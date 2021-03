De surfers leven voor de wind: ’Op het water zijn we allemaal één’

Voor komende week wordt er windkracht 8 opgegeven. Dan gaat het kriebelen bij de surfers en poppen de berichten in de WhatsApp-groep met zo’n 30 man op: wanneer spreken we af? Hoe laat? Wie gaat er mee? ’Ik ga kijken of ik vrij kan krijgen!’. Windkracht 6 á 7, een zonnetje en golven van 3 à 4 meter zijn ideaal, dan zijn de mannen (en de enkele vrouw in de groep) niet meer te houden.

Michiel Hemmer in actie. Ⓒ Jan peter van popta www.Jepe.nl

Michiel Hemmer (48) uit Haarlem werkt bewust 32 uur, zodat hij elk vrij uurtje dat er gesurft kan worden, het board kan pakken. „Als ik zie dat het goed weer wordt kan niets me tegenhouden. Mijn vrouw, kennissen, familie, iedereen weet: als er een verjaardag of afspraak is en de wind staat goed is iedereen er, behalve Michiel. Dat is geaccepteerd, ze hoeven het ook niet te proberen.”

Hetzelfde geldt voor Torben Tijms (42) uit Santpoort-Noord: „Mijn gezin is er niet altijd even blij mee. Met voetbal weet je dat je op zaterdag of zondag een wedstrijd en training hebt, maar met de wind kun je geen afspraak maken, die laat zich niet leiden.”

Op naar ’Wijk’!

Waar vroeger Teletekst en het weerbericht fanatiek in de gaten werden gehouden, zijn er anno 2021 legio weer- en wind-apps die zeker 10 tot 15 keer per dagen worden gecheckt. Surfweer.nl stuurt bijvoorbeeld gedetailleerde berichten uit, zodat de sessies in ’Wijk’ (Wijk aan Zee, de favoriete en beste surfspot) minutieus gepland kunnen worden.

Erik Dekker in actie. Ⓒ desley van den dungen

Erik Dekker (39) is, zoals meerderen uit de groep, speciaal richting zee verhuisd zodat hij geen kostbare tijd verliest en optimaal van de wind kan profiteren. Drenthe werd verruild voor Haarlem. „Als het even kan, laat ik alles uit mijn handen vallen. Mijn vrouw grapt weleens dat mijn dochter op 1 staat, surfen op 2 en zij op 3. Dat is niet zo hoor. Maar ik leef wel altijd op de wind: als ik opsta, check ik gelijk de app. Als blijkt dat er niets gaat gebeuren kan ik het ook wel loslaten, maar zodra de wind zich aandient, word ik onrustig.”

Gáán!

De perfecte omstandigheden? Pas vanaf windkracht 6 wordt het interessant, met meer dan 20 knopen, komend vanuit het zuidwesten en rond hoog water. Al doet een storm de harten ook harder kloppen: met windkracht 10 zijn er ook nog surfers op het water te vinden. Dekker: „De mooiste sessies zijn vaak in de winter: wat rustiger op zee, met alleen de die hards. Er is dan een ’dikkere’ wind, er is niet veel nodig om vooruit te komen, de golven zijn langer.” Hemmer: „Al maakt het weertype niet echt uit: het kan hagelen, regenen, koud zijn: we gáán. Het gaat om de wind en de golven.”

Torben Tijms in actie. Ⓒ Jan peter van popta www.Jepe.nl

Eenmaal op het water is daar het geluk. Dekker: „De adrenaline, de vrijheid, je denkt even nergens aan, je bent een met de zee en de natuur, het is heel rauw.” Hemmer: „Het is zó mooi: we zijn allemaal compleet verschillende mensen. De een is directeur van een ziekenhuis, de ander werkt in het riool, weer een de ander is al binnen door het verkopen aandelen, ik ben vertegenwoordiger, maar op het water zijn we één.” Tijms: „Windsurfen is geen teamsport, maar je ervaart het wel zo: het is leuk om elkaar gek te maken met z’n allen, ook op het water.” En afsluiten met een biertje, natuurlijk.