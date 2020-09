Dit restaurant heeft een eigen bioscoop

Dineren en daarna naar boven om een filmpje te pakken: ideaal in deze tijden waarin de drukte gemeden moet worden. In de ruimte boven restaurant C in de Wibautstraat kan dat: daar is nu een privébioscoop die jouw favoriete films draait. Het restaurant biedt de mogelijkheid een private cinema te boeken om samen met een groep vrienden je favoriete film te bekijken of het concert van je leven opnieuw te beleven, met onder handbereik bites en gerechten uit het restaurant.

(C)inema is een zogeheten on demand concept: jij geeft op wat je wenst te bekijken en het restaurant koopt, indien beschikbaar, de rechten. En zo wordt een avondje uit toch weer bijzonder.