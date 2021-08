Zo weet je of een watermeloen rijp is

1. Check of de watermeloen een vlek heeft

Heb je een watermeloen met een grote gele vlek? Perfect! Dat betekent namelijk dat de meloen een tijdje in de zon heeft gelegen om te rijpen. Heeft een watermeloen die gele vlek niet, dan heeft die minder tijd gekregen in de zon waardoor hij dus minder rijp is.

2. Bekijk de kleur van het knopje van de watermeloen

Aan de zijkant van de watermeloen vind je een knopje. Ga op zoek naar bruine knopjes, want dat betekent dat de watermeloenen zijn geplukt toen ze rijp waren. Een groen knopje daarentegen is een teken dat de watermeloen geplukt werd voordat ’ie rijp was.

3. Check het geluid als je op de watermeloen klopt

Een derde manier om te controleren of je meloen rijp is, is door er zachtjes op te kloppen. Hoor je een hol geluid, dan zit je goed. Dat betekent namelijk dat er veel water in zit en dus lekker sappig is!

4. Check of je de watermeloen lichtjes kan induwen

Tot slot kun je lichtjes met je duin in de meloen duwen. Is de watermeloen keihard? Geen goed teken. Echt sappige watermeloenen zijn namelijk licht flexibel.