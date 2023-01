Dit mag nooit meer weg: kerstman van hondje Molly

Dertig jaar geleden overleed de vader van Henny Burgman-Tap. Om de leegte voor haar moeder wat op te vullen, besloot de familie een hond voor haar aan te schaffen. Ze zou dan iets hebben om voor te zorgen en een reden om naar buiten te gaan.

Er was nog geen hond aangeschaft toen de familie op vakantie in Brabant was. Henny: „We waren op zoek naar een museum en vroegen de weg aan een meneer die een kleine jack russell-pup aan een lijntje had. Voor de grap vroegen we of de pup te koop was. Tot onze verbijstering zei hij ja! Maar we vonden dat een nogal vreemde manier om een hond te kopen, dus we lieten het erbij.”

Verliefd

Op de terugweg zag de familie dezelfde man met pup weer staan. „Hij was omringd door een groep mensen en we zagen dat het hondje er bang uitzag. We besloten te stoppen en te vragen hoeveel de pup kostte. Dat was 250 gulden, best veel, maar we gingen ervoor.”

Haar moeder doopte het hondje Molly en de complete familie was meteen verliefd op het stoere beestje. „Tijdens zijn eerste kerst kreeg ook hij een cadeautje van goede vrienden van ons: deze pluche Kerstman. In 2005 overleed mijn moeder en kwam Molly bij ons wonen. Ruim tien jaar geleden hebben we tot ons grote verdriet afscheid van hem moeten nemen.”

„Als herinnering staat zijn Kerstman nog steeds geklemd tussen de buizen van de verwarming in de hal.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl.