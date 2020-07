Zongebakken interieur voor een zomerse buitensfeer

Hoofdfoto: maisondumonde.com

Buitenleven maakt ons gelukkig! Helemaal als het terras of balkon is ingericht met de nieuwste buitenmeubelen. Warme woestijnkleuren verrijken de trendy sfeer van terra rood en pastel bruin. Met buitenkleden en sierkussens maak je het comfortabel en extra luxe.

Foto: maisondumonde.com en tegelcollectie Canvas van mosa.com

Steen op de vloer

De nieuwste collectie canvas van www.mosa.com is geïnspireerd op de natuur en bestaat uit negen warme kleuren. Deze keramische tegels zijn toepasbaar op de vloer en op de wand. Van dichtbij heeft de Canvas tegel een subtiel glinster effect en een voelbaar reliëf. Maak een combinatie met een warme terra kleur op de wanden voor dat ultieme haciënda gevoel.

Foto: Buitencollectie Mbarq van Sebastian Herkner voor dedon.de

Buitenkamer met flair

Topontwerper Sebastian Herkner laat met de nieuwe bank Mbarq voor www.dedo.de zien hoe je privacy, comfort en luxe combineert op je buitenterras. De accessoires zoals kleden, buitenlampen en bijzettafels maar ook de hoge rugleuning van de nieuwe bank waardoor je een meer afgeschermd gevoel creëert, geven het terras die nieuwe flair.

Foto: buitenpotten Jouko van made.com

Pot op pootjes

De keuze van een mooie pot draagt bij aan de sfeer op het terras of balkon. De bruine tint van de nieuwe buitenpotten Jouko van www.made.com warmt meteen de sfeer op. Het houten onderstel waardoor de pot iets ‘hoger op de pootjes’ staat en makkelijk verplaatsbaar is, is een nieuw trendsignalement. potten krijgen hierdoor een vriendelijkere en minder harde uitstraling. Zet meerdere potten bij elkaar in verschillende hoogtes voor een decoratief effect.

Foto: illustratieprint: terracotta sunset van EllenArtworks via etsy.com, bedtextiel via laredoute.fr

Zonsondergang

De warme gloed en iriserende kleuren van de lucht bij zonsondergang is een bron van inspiratie voor het interieur. Laat bijvoorbeeld het kleurenpalet uit het kunstwerk van EllenArtworks terugkomen in het interieur van de slaapkamer. Rustgevender en warmer van sfeer wordt het niet. Bedtextiel zien we steeds vaker als 1 kleur monochroom toegepast op het bed inclusief de hoeslaken.

Foto: vazen Por do Sol van www.urbannatureculture.com