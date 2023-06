Op deze dag loop je de meeste kans op een hartaanval, stellen onderzoekers

Professor Nilesh Samani, een Britse arts en tevens directeur van de British Heart Foundation laat in een persbericht weten dat hij en zijn collega’s hebben ontdekt dat hartaanvallen vaker op maanden voorkomen dan op elke andere dag van de week.

Om tot deze conclusie te komen werden de gezondheidsgegevens van 10.528 Ieren die tussen 2013 en 2018 in het ziekenhuis waren opgenomen met hartklachten. De onderzoekers zagen een piek in het aantal hartaanvallen aan het begin van de week, met het hoogste percentage op maandag. Ook op zondagavond blijken mensen een groter risico te lopen op een hartaanval.

Volgens Samani een zeer waardevolle conclusie, omdat deze kennis zou kunnen helpen om „in de toekomst meer levens te redden.”

Sami en zijn collega’s denken dat we op maandag (en dan met name in de ochtenduren) de meeste kans lopen op het krijgen van een hartaanval vanwege stress. Ook cardioloog de Britse cardioloog Jack Laffan denk dit. „Het heeft waarschijnlijk allemaal te maken met de stress die veel mensen op maandag ervaren als ze weer naar het werken moeten”, zegt de dokter. „Toegenomen stress leidt tot een stijging van het niveau cortisol, een stresshormoon. Dat verhoogt het risico op een hartaanval.”

Eerdere studies lieten ook al zien dat een hartaanval op maandag vaker voorkomt. Een mogelijke verklaring die toen werd genoemd is een verandering in de slaapcyclus.

