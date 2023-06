Rob en Wilma hebben hun huis helemaal op gevoel ingericht

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. Deze week is dat bij het eclectisch ingerichte huis, met winkel, van Rob en Wilma Nieuwenhuis in het Gelderse Twello.

Wilma Nieuwenhuis: „Het moest vooral een plek worden waar we ons fijn voelen.” Ⓒ Rene Bouwman